أول رد لوزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك

رداً على استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك الجماعية، أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها صباح اليوم، تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير النشاط الرياضى وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون نادي الزمالك إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بنداً لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً.

وجاء نص البيان كالتالي:

فى ضوء الاستقالة التى تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شئون النادى وذلك بعد ما تولي المسئولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه فى بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025وحتى الآن وتحمل مسئوليته الكامله عن إدارة واحده من أكبر المؤسسات الرياضية فى مصر ، وبالإشارة إلى الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادى بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات.

وحيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو السادة التنفيذيين هى نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصاً منهم على الصالح العام للنادى ، وفى هذا الإطار ، وحرصاً من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادى وتحقيق الاستقرار الإدارى لتك المؤسسة الرياضية العريقة ، فقد سارعت الوزارة فى البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء فى تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادى وفقاً للتوقيتات المحددة والمقررة فى النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.

وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير النشاط الرياضى وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادى إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بنداً لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً .

وتهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الاخبار الغير الموثوقة والتى قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وان المصدر الوحيد التى تصدر عنه الاخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة.