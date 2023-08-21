تدشين مكتبة متنقلة لدعم محاربي السرطان الصغار بالأقصر



استقبلت مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الاورام بالمجان، بمنطقة طيبة فريق مكتبة مصر العامه و مركز التراث الحضارى بالاقصر .

وتضمن اللقاء تدشين مكتبة مصر المتنقله بالمستشفى، واستكمال الانشطه الثقافيه الترفيهية لمرضى الاورام من الأطفال للدعم النفسى والثقافى مما يعود على الأطفال المرضى بالنفع استكمالا لرحلتهم العلاجية.

وشملت الفعالية، الحكي وأهمية الحكي في المسرح واختيار مجموعه من الأطفال وتدريبهم علي الحكي وفى ختام التدريب تم توزيع قصص مختلفه علي الاطفال لكل مجموعه لقراءتها، كما تم توزيع اوراق الرسم علي كل مجموعه من الاطفال مرضي السرطان ، ورسم ما تم الاستفاده من القصص الموزعه بهدف تنميه المهارات لدي الأطفال واظهار مواهبهم الفنية وتشجيعهم خلال رحلتهم العلاجية.



وتاتى هذه المبادرة، بهدف التنشيط الثقافي والعلمي والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال المرضي، وتطوير القدرات الإبداعية، وتعزيز مهارات التواصل والتعبير عن النفس لديهم بإستخدام فن الحكي والقراءة النشطة والرسم والتلوين بجانب عدد من الألعاب الدرامية والذهنية .

ومن جانبه وجه محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، الشكر لمكتبة مصر العامة، وتدشين المكتبة المتنقلة بالمستشفى لدعم الاطفال مرضي السرطان معنويا وكذالك تنميه المهارات لدي الأطفال واظهار مواهبهم الفنية وتشجيعهم خلال رحلتهم العلاجية.