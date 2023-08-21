الوفد يكشف من يدير الزمالك الفترة المقبلة

قررت وزارة الشباب والرياضة، تكليف مدير تنفيذي ومدير مالى ومدير النشاط الرياضى وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون نادي الزمالك إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بأعمال شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا.

تختلف مرجعية تعيين مجلس مؤقت حاليًا عن اللجنة السابقة التي عينت في 2020 والتي تشكلت من مجموعة من القضاه حيث شكل وزير الرياضة هذه اللجنة مستندًا إلى لائحة الزمالك الخاصة قبل وقف العمل بها والعودة إلى اللائحة الاسترشادية لتكون دستور النادي الأبيض.

أزمة الحجز وإيقاف القيد

ويعاني الزمالك في الفترة الحالية من تجميد أرصدته في البنوك مما أدى إلى عدم قدرة الإدارة السابقة في دفع رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية في مختلف الألعاب إلى جانب عدم القيام بصفقات جديدة وتحديدًا في فريق كرة القدم.

أزمة الحجز على الأرصدة أدت أيضًا إلى إيقاف القيد بقرار من المحكمة الدولية لكرة القدم "فيفا" بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة في انتقال اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" بجانب مستحقات اللاعب الغيني بنجامين أتشيمبونج.

تقدم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء اليوم السبت 19 أغسطس 2023، باستقالة جماعية من مناصبهم.

استقالة جماعية لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك



وأعلن أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك، مساء اليوم، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تقدمه باستقالته من مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ثم أعلن النائب سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في منشور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، تقدمه باستقالته من عضوية القلعة البيضاء.

وأعقبه المستشار محمود محمد طه، والذي استقال من عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، حسب ما أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتقدم اللواء علاء مقلد، باستقالته من عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، تزامنًا مع الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ومن المنتظر تسليم الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، صباح غدًا الأحد 20 أغسطس 2023، إلى الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة.

وبعد ذلك تتولى لجنة مؤقتة مهام مجلس إدارة نادي الزمالك عقب الاستقالة الجماعية، حتى يتم انتخاب مجلس إدارة جديد لـ القلعة البيضاء.

ويُذكر أن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، قد رحل عن منصبه بموجب حكم قضائي، ليتم تكليف أحمد مرتضى منصور، بتولي مهام رئيس النادي، وبعد ذلك تقدم أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء باستقالة جماعية من مناصبهم.