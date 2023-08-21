حالة الطقس في أسيوط .. العظمى 39 درجة مئوية

حالة الطقس في محافظة أسيوط تشهد ظروفًا مشمسة وصافية غالبًا خلال اليوم كما لاحظ خبراء الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 39 درجة مئوية. ستكون هناك رياح شمالية شمالية غربية التي ستكون معتدلة إلى نشطة وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم في الساعة.

قد تكون جودة الهواء في المحافظة غير صحية تمامًا، لذا ينصح السكان باتباع الاحتياطات اللازمة للتعامل مع ظروف الهواء الملوث. يجب على المصابين بأمراض التنفس أو المشاكل الصحية ذات الصلة أخذ الحذر وتجنب التعرض المطول للهواء في الخارج.

مؤشِّر الأشعة فوق البنفسجية القصوى لهذا اليوم يُقدر بمستوى منخفض، مما يعني أن العناية الخاصة بالحماية من الأشعة فوق البنفسجية قد لا تكون ضرورية بصفة خاصة في هذه الفترة. بينما يتوقع وجود هبات رياح قوية تصل إلى 32 كم في الساعة.

نسبة الرطوبة المتوقعة لليوم تبلغ حوالى 63٪، أما درجة التكثُّف فستكون حوالي 18 درجة مئوية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن غطاء السحب يتوقع أن يكون منخفضًا حيث يُتوقَّع ألا يوجد سحب تغطي السماء بنسبة 0٪.

سيكون هناك تحسُّن في رؤية السائقين والمارة حيث ستصل إلى نحو 15 كيلومترًا وأعلى ارتفاع للسحب المتوقع اليوم هو حوالي 9100 متر.

خلاصة الأمر، ينصح السكان في محافظة أسيوط بالاستعداد لظروف مشمسة وحارة. كما ينصح الأفراد باتباع الاحتياطات المناسبة للتعامل مع جودة الهواء غير الصحية وتجنب التعرض المطول لأشعة الشمس المباشرة.