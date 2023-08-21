أهالي قرية النواورة بالبداري يعانون من نقص حاد في لبن الأطفال

يعاني أهالي قرية النواورة بمحافظة أسيوط في صعيد مصر من نقص حاد في لبن الأطفال، وذلك في ظل الارتفاع المستمر في عدد السكان في القرية، حيث وصل إجمالي السكان إلى قرابة 65 ألف نسمة.



وطالب الأهالي بأن تقوم وزارة الصحة بتوفير كمية كافية من لبن الأطفال في مراكز صحة الأسرة الموجودة بالنواورة، بهدف تلبية حاجة الأطفال المستحقين وتجنب المشاكل والصعوبات التي يعانون منها.

وأكد الأهالي بانه يوجد طبيب مقيم في مركز صحة الأسرة بالنواورة على مدار الأربع وعشرين ساعة ، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للأطفال وتلبية احتياجاتهم الصحية بشكل فعال.