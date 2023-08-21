عاجل
النقل تحيل عاملين بمحطة رمسيس للتحقيق بعد تناول الطعام على إحدى بوابات المرور الإلكترونية لجنة استرشادية لتسيير شئون نادي الزمالك لأقرب جمعية عمومية أمطار في عز الصيف.. مفاجأت سارة في حالة الطقس الأيام المقبلة
الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أهالي قرية النواورة بالبداري يعانون من نقص حاد في لبن الأطفال

مركز طب الاسرة بقرية
مركز طب الاسرة بقرية النواورة - صورة ارشيفية

يعاني أهالي قرية النواورة بمحافظة أسيوط في صعيد مصر من نقص حاد في لبن الأطفال، وذلك في ظل الارتفاع المستمر في عدد السكان في القرية، حيث وصل إجمالي السكان إلى قرابة 65 ألف نسمة.
 

وطالب الأهالي بأن تقوم وزارة الصحة بتوفير كمية كافية من لبن الأطفال في مراكز صحة الأسرة الموجودة بالنواورة، بهدف تلبية حاجة الأطفال المستحقين وتجنب المشاكل والصعوبات التي يعانون منها. 

وأكد الأهالي بانه يوجد طبيب مقيم في مركز صحة الأسرة بالنواورة على مدار الأربع وعشرين ساعة ، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للأطفال وتلبية احتياجاتهم الصحية بشكل فعال.