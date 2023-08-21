أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، حرص الجامعة على تزويد أبنائها بالمهارات المهنية، والتوسع في التدريب المهني؛ لتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل الداخلي، والخارجي، وربطهم بالفرص الوظيفية المناسبة، ومواكبة احتياجات سوق العمل المتطورة، وتوفير الفرصة للطلاب؛ لتحديد مساراتهم المهنية الناجحة، والتدريب على مهارات القيادة، وحل المشكلات ، والتفكير النقدي، وريادة الأعمال؛ بما يعزز جهود الجامعة، ومساهمتها في المبادرات الرئاسية؛ لتعزيز المهارات، وربط الجامعات بسوق العمل.

وفي إطار ذلك، نظم المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة أسيوط، ورشة عمل حول: " كتابة السيرة الذاتية Resume Writing workshop " ، اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سليمان مدير المركز ، وحاضر بالورشة الدكتورة مروة المهدي أخصائي التطوير المهني بالمركز ، وبمشاركة( ٣٠ ) طالبًا.

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، إن المركز يعد أحد نقاط القوة بالجامعة ؛ لما يلبيه من احتياجات الطلاب من اكتساب مختلف المعلومات، والخبرات ، مشيراً أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات التوجيه المهني، ومهارات التوظيف، والتدريب الفني، والوصول إلى فرص العمل، والتدريب العملي، وريادة الأعمال؛ لرفع القدرة التنافسية للطلاب ، والخريجين.

وأوضحت الدكتورة مروة المهدي، إن الورشة تهدف إلى مساعدة الباحثين من الطلاب، والخريجين عن فرص عمل؛ للحصول على وظيفة تناسب مؤهلاتهم، وخبراتهم، وتحقّق طموحاتهم ، وتعد السيرة الذاتية أداة تسويقية للخرّيجين؛ ليقدموا أنفسهم بطريقة فعّالة، وأشارت أن كتابة السيرة الذاتيّة تشمل أهم العناصر المكونة لها، وبيانات التواصل، والأهداف الوظيفية، والخبرات، والمؤهلات الأكاديمية،و المهارات الاجتماعية، والتخصصية، والإنجازات المهنية، والدورات التدريبية، مشيرةً للكثير من النماذج المختلفة للسيرة الذاتية؛ وفق معايير عالمية متعدّدة، ومتنوعة، وأيضاً تمّ تدريب الطلاب على التحضير الناجح والفعّال؛ لاجتياز مقابلة العمل، وكيفية الإجابة عن مختلف الأسئلة المتوقعة

جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول " كتابة السيرة الذاتية "

جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول " كتابة السيرة الذاتية "

جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول " كتابة السيرة الذاتية "

جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول " كتابة السيرة الذاتية "