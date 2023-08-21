جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل "العصف الذهني" بكلية التربية

نظمت اللجنة العليا لدراسة الوضع الراهن لقطاع الجهاز الإداري، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وبالتعاون مع كلية التربية، ورشة عمل بعنوان: "العصف الذهني"، تحت إشراف الدكتور حسن محمد حويل عميد كلية التربية، وحاضر في الورشة الدكتور مصطفى محمد مرسي مدير عام مركز نظم المعلومات بالكلية، بقاعة الدكتور محمد رجائي الطحلاوي بمبنى أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

حضر افتتاح الورشة شوكت صابر، رئيس اللجنة العليا وأمين عام الجامعة، ووائل محمد محمود، أمين الجامعة المساعد، ومحمود يونس، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وسلوى هلالي محمد، أمين عام كلية التربية، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، وحشد من العاملين بالكلية.

أوضح الدكتور حسن حويل؛ إن الورشة تهدف إلى مشاركة العاملين في الجهاز الإداري بالجامعة في النقاش حول ما يمتلكه الجهاز الإداري من نقاط قوة، وما يواجهه من نقاط ضعف، والفرص الخارجية المتاحة التي قد تزيد من كفاءته، والتهديدات الخارجية التي تعوق عمله، وذلك بهدف وضع توصيات تسهم بفاعلية في وضع الخطة الاستراتيجية لجامعة أسيوط 2024 /2029م، وبما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، ورؤية مصر 2030م.

وأشار شوكت صابر، إلى حرص إدارة الجامعة على تشكيل اللجنة العليا؛ لدراسة الوضع الراهن لقطاع الجهاز الإداري، قبل وضع الخطة الاستراتيجية لجامعة أسيوط 2024 /2029م بوقتٍ كافٍ؛ حرصاً على إشراك العاملين بالجامعة في وضعها؛ من خلال ذكرهم الإيجابيات، والسلبيات، واقتراحاتهم ؛لحل المشكلات التي تعرقل سير العمل بشكلٍ سلس، وسريع.

ومن جانبه، أشاد وائل محمود بحرص كلية التربية على عقد هذه الورشة، والمساهمة في النهوض بالجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى تميز كلية التربية التي تضم كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، وجهاز إداري متميز، يعملون تحت قيادة واعية للكلية تحسن توظيف جميع موارد الكلية؛ المادية، والبشرية.

وأضاف محمود يونس، أن جميع قطاعات الجامعة تعمل، وتتعاون؛ من أجل تحسين مستوى الخدمات التي تُقدَّم للطلاب، وتحسين مستوى العملية التعليمية؛ بهدف أن نُقدِّم للمجتمع خريجين على مستوى عال من الكفاءة ، والخبرة.

وفي محاضرته استعرض الدكتور مصطفى مرسي، أهم نقاط القوة والضعف بالجهاز الإداري للجامعة، موضحاً: إن اللجنة قامت بالتعاون مع الدكتور أحمد السباعي مدرس إدارة الأعمال بكلية التجارة؛ بعمل استبيان لمعرفة مدى موافقة العاملين على وجود عدد كبير من نقاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات الخارجية، وقد تم توزيعه على الحاضرين؛ لمعرفة آرائهم، وتحليلها، ووضع توصيات مناسبة؛ للمشاركة الفعالة في وضع استراتيجية الجامعة 2024 /2029م

جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل بعنوان "العصف الذهني" بكلية التربية

جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل بعنوان "العصف الذهني" بكلية التربية

جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل بعنوان "العصف الذهني" بكلية التربية