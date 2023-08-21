إغلاق المدارس بالهند بسبب تزايد حالات الإصابة بالتهاب الملتحمة

قال مسؤولون هنود إن ثلاث مقاطعات بولاية ناجالاند الهندية قررت إغلاق المدارس بها لمدة أسبوع اعتبارا اليوم؛ بسبب تزايد حالات الإصابة بالتهاب الملتحمة في هذه المقاطعات، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" اليوم الأحد عن المسؤولين قولهم إن المدارس في مقاطعات ديمابور وتشموكيديما ونويلاند ستظل مغلقة حتى 26 من أغسطس الجارى.

ونقلت الوكالة عن هويتو سيما طبيب بالبرنامج الوطنى لمكافحة أمراض العيون والضعف البصرى أن أول حالة إصابة بالتهاب الملتحمة ظهرت فى الولاية فى شهر يوليو الماضى.