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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إغلاق المدارس بالهند بسبب تزايد حالات الإصابة بالتهاب الملتحمة

بوابة الوفد الإلكترونية

قال مسؤولون هنود إن ثلاث مقاطعات بولاية ناجالاند الهندية قررت إغلاق المدارس بها لمدة أسبوع اعتبارا اليوم؛ بسبب تزايد حالات الإصابة بالتهاب الملتحمة في هذه المقاطعات، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" اليوم الأحد عن المسؤولين قولهم إن المدارس في مقاطعات ديمابور وتشموكيديما ونويلاند ستظل مغلقة حتى 26 من  أغسطس الجارى.

ونقلت الوكالة عن هويتو سيما طبيب بالبرنامج الوطنى لمكافحة أمراض العيون والضعف البصرى أن أول حالة إصابة بالتهاب الملتحمة ظهرت فى الولاية فى شهر يوليو الماضى.