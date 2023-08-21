الرياح تساعد حرائق اليونان على الانتشار

تواصل الحرائق تمددها في شمال شرق اليونان بالقرب من مدينة أليكساندروبوليس الساحلية لليوم الثاني على التوالي مع هبوب رياح بشدة سبع درجات على مقياس بوفورت المؤلف من 12 درجة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال وزير الحماية المدنية فاسيليس كيكيلياس "لليوم الثاني على التوالي، يخوض رجال الإطفاء والمتطوعون والجيش والشرطة والسلطات المحلية معركة كبيرة لمكافحة الحريق في أليكساندروبوليس".

ونبه الوزير إلى أن "توقعات مخاطر حدوث حرائق تضع جزر إيبويا وأتيكا وبيوتيا وأرغوليس وكورنث في حالة تأهب قصوى الاثنين" داعياً إلى "توخي الحذر".

كافح رجال الإطفاء 53 حريق غابات خلال الساعات ال24 الماضية، بحسب السلطات.

ويمتد أكبر هذه الحرائق في جنوب شرق قرية لوتروس باتجاه موناستيراكي ودوريكو، بحسب المصدر نفسه.

يحاول رجال الإطفاء منع الحريق من الوصول إلى مركز لرعاية الحيوانات بالقرب من دوريكو، وفق ما قال يانيس أرتوبيوس، أحد المتحدثين باسمهم، لقناة "اوبن تي في" التلفزيونية. وتم اخلاء عدة قرى السبت.

في اليونان التي تشهد موجة قيظ، اندلع حريق في 18 يوليو عززته رياح عاتية، وأتى خلال عشرة أيام على حوالى 17,770 هكتارًا في جنوب جزيرة رودس الساحلية والواقعة في بحر إيجه (جنوب شرق).

وقد تمّ إجلاء 20 ألف شخص، معظمهم من السياح.

في أواخر يوليو، شهدت البلاد أكبر موجة حر بالنسبة لهذا الشهر من كل عام، تجاوزت الحرارة خلالها 40 درجة مئوية في العديد من الأماكن، وفقًا لمرصد اثينا الوطني.

واندلعت حرائق متعددة، لا سيما في جزيرة كورفو (شمال غرب) التي يؤمها السياح بكثرة، حيث تم إجلاء حوالى 2500 شخص.