إنقاذ 86 مهاجرًا غير شرعيًا قبالة سواحل قبرص

أنقذت السلطات القبرصية 86 مهاجرًا واجه قاربهم صعوبات على بعد 12 ميلًا بحريًا قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، حسبما أعلن مسؤولون، وفق روسيا اليوم.

وقال مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في قبرص إن العملية كانت ناجحة وأُنقذ خلالها 61 رجلًا وستّ نساء و19 طفلًا.

ومن المتوقع أن يُنقلوا إلى مركز لاستقبال المهاجرين في ضواحي العاصمة نيقوسيا.

وأشار مركز التنسيق في بيان إلى أن زورق دورية للشرطة البحرية وزورقين سريعَين شاركت في عملية الإنقاذ قبالة كاب غريكو قرب آيا نابا.

ولم تتوفر معلومات فورية حول جنسيات الناجين أو المكان الذي أبحر منه قاربهم.

في 15 أغسطس، أنقذت السلطات القبرصية 60 مهاجرًا في المنطقة نفسها.