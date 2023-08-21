نشرة أخبار التوك شو.. اختفاء عادل إمام عن الأنظار ومفاجأة بشأن رحيل زيزو

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين، أسباب ارتفاع سعر الذهب في مصر رغم انخفاضه عالميًا خلال الفترة الماضية بالأسواق المصرية

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600 كيلو ذهب حصاد “زيرو جمارك” وتوقعات بتراجع السعر خلال أيام.. فيديو



قالت الفنانة عفاف مصطفى، إن جميع الفنانين لهم الحق في رؤية الزعيم عادل إمام والاطمئنان على صحته، من أجل تسليته وتهوين مشاكل الفراغ وكبر السن عليه.

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الزعيم يختفي عن الأنظار ويغلق هواتفه المحمولة ومناشدات عاجلة من الفنانين.. فيديو



قال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب سابقا، إنه تم شفاء الطفلة حبيبة بائعة المترو، بعد نجاح عملية القلب المفتوح لها.

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جمال شعبان عن نجاح عملية بائعة المترو: كانت تعيش بمعجزة (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن قضية التموين تُعتبر ملفًا أمنيًا قوميًا بالنسبة لمصر، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكف على مناقشة مسألة الأمن الغذائي في كل لقاء له.

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بشرى عن أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة.. هيغرق الدنيا (فيديو)



وجه الإعلامي محمد الباز، رسالة لمروجي الشائعات عن وفاة الفنان عادل إمام، قائلًا: "مستعجلين على إيه، وهل من أجل المشاهدات والريتش تذيعوا شائعة تؤذي أسرته وأحفاده، اتقوا ربنا".

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الباز يكشف سبب ترويج شائعات وفاة عادل إمام.. فيديو



رد الفنان محمد الحلو، على انتقاده بسبب تبديل كلمات أغنيته الشهيرة إلى "عمار يا سعودية"، خلال الحفل الغنائي الذي أحياه ضمن فاعليات “كاسيت 90”، بمدينة جدة في السعودية.

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محمد الحلو يدافع عن نفسه بعد مهاجمته بسبب "عمار يا سعودية" ( فيديو)



قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إنه لن يتم توريد الأقماح من الداخل بالعملة الأجنبية؛ بسبب الظروف الاقتصادية، أما المشتريات الخارجية فتتم بالدولار.

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التموين تكشف حقيقة توريد الأقماح داخل مصر بالدولار (فيديو)



رفض الناقد الفني طارق الشناوي، الهجوم الذي يتعرض له الفنان محمد الحلو عقب غناء "عمار يا سعودية" بدلا من "عمار يا إسكندرية" خلال الحفل الغنائي الذي أحياه الحلو ضمن فاعليات كاسيت 90 بمدينة جدة في السعودية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناطارق الشناوي يدافع عن محمد الحلو بعد أغنية "عمار يا سعودية" (فيديو)



كشف حسين لبيب رئيس الزمالك السابق، مفاجأة عن انتقال اللاعب أحمد سيد زيزو، نجم الفريق للشباب السعودي، قائلا: "زيزو كنز للنادي،؛ وبيعه ليس حلا لمشكلة النادي المالية، و لن نفرط في اللاعب بأي مبلغ.

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حسين لبيب يكشف مفاجأة عن رحيل زيزو للشباب السعودي.. كنز (فيديو)

