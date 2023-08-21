زيزو يفتح النار على إدارة الزمالك بعد إستقالة مجلس الإدارة (شاهد)

أثار أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بناي الزمالك جدلاً كبيراً حول مستقبله مع النادي الأبيض بعد أن شن هجوماً قوياً على الإدارة بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وهاجم زيزو إدارة الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام” قائلاً: " "يعنى ايه لعيب بيلعب سنه كامله و لسه مجبش ۳۰٪ من عقده ! يعني ايه مفيش مسؤل تتكلم معاه ! يعني ايه داخل سنه جديده و انت مش عارف هتعمل ايه ! يعني ايه بجد !!!!! ايه العشوائيه دي؟!".

ولم يستغرق الأمر دقائق قليلة حتى قام زيزو بحذف المنشور السابق ووجه بدلاً منه رسالة لجماهير النادي كشف من خلالها حقيقة رغبته في الرحيل عن النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بعد تلقيه عدة عروض من الدوري السعودي.

ووجه زيزو رسالة لجماهير الزمالك قائلاً: “ للتوضيح ولحق جماهير الزمالك علي، أولاً كل الشكر على الحب من جماهير نادي الزمالك العظيمة اداعم دائماً للنادي بشكل عام ولزيزو بشكل خاص ”.

وتابع: “ كل ما اثير الأيام الماضية عن رغبتي في الرحيل عن نادي الزمالك ماهو الا إجتهادات من إجتهادات السوشيال ميديا والله أعلم من كان مصدرها، رغبتي كانت وستظل دائماً في مصلحة نادي الزمالك وجماهيره ”.

وأضاف زيزو: “ اذا كنت رغبة جماهير نادي الزمالك وإدارة النادي في نتقالي لأي ندي للاستفادة المالية أو ياً كان السبب سأكون أول من داعم لهذا القرار ولكن رغبتي كانت وستظل هي البقاء في نادي الزمالك ”.