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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد المسلماني: روسيا تعتبر مصر الركيزة الأساسية في الشرق الاوسط (فيديو)

الإعلامي أحمد المسلماني
الإعلامي أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني إن روسيا ترى أن مصر هى الركيزة الأساسية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتشيد بدورها الكبير في استقرار أفريقيا والشرق المتوسط.

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التبادل التجاري مع روسيا زاد بشكل كبير الفترة الأخيرة

وأضاف  أحمد المسلماني  خلال برنامج  “الطبعة الأولى” والمذاع على قناة ”الحياة"، مساء الأحد: "الرئيس السيسي قال علاقتنا بروسيا مميزة والتعاون في المنطقة الصناعية ومحطة الضبعة مشروعات مهمة تمثل تعاون كبير بين البلدين..كما أن التبادل التجاري زاد بشكل كبير الفترة الأخيرة.

وشدد أحمد المسلماني على أن العلاقات المصرية الروسية كبيرة وممتدة منذ سنوات طويلة، كما أن العلاقات تشهد تطورا واضحا منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.

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