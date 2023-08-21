سليمان وهدان: فتوح رحب بتجديد عقده مع الزمالك

أكد سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أن أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك مستمر في منصبه داخل القلعة البيضاء ولا يفكر في الرحيل عن الفريق في الوقت الحالي.



وقال سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" اتفقنا مع أوسوريو قبل تقديم الاستقالة من مجلس إدارة نادي الزمالك على بقاء أوسوريو في منصبهم من أجل الاستقرار الفني".

وتابع:" أحمد فتوح يرحب بالاستمرار مع الزمالك وابلغنا بالموافقة على تجديد عقده مع الفريق في الفترة المقبلة".

أحمد عبد الدايم يتقدم بإستقالته من الزمالك

على جانب آخر تقدم أحمد عبدالدايم، رئيس قطاع الشئون الرياضية بنادي الزمالك، باستقالة رسمية من منصبه لوزارة الشباب والرياضة.

وجاءت استقالة أحمد عبدالدايم بعد ساعات من قرار أعضاء مجلس إدارة النادي بتقديم استقالتهم.

وطلب عبدالدايم بشكل رسمي من وزارة الرياضة تكليف لجنة من الوزارة، أو مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باستلام بعض عقود لاعبي الفرق الرياضية بالنادي حرصًا على المحافظة على عقود هؤلاء اللاعبين.