حسين لبيب يكشف مفاجأة عن رحيل زيزو للشباب السعودي.. كنز (فيديو)

كشف حسين لبيب رئيس الزمالك السابق، مفاجأة عن انتقال اللاعب أحمد سيد زيزو، نجم الفريق للشباب السعودي، قائلا: "زيزو كنز للنادي،؛ وبيعه ليس حلا لمشكلة النادي المالية، و لن نفرط في اللاعب بأي مبلغ.

وأشار حسين لبيب خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة “صدى البلد،:" إدارة الزمالك تحتاج إلى 50 شخصا تقريبا؛ لتوزيعهم على اللجان، وكل ملف ينسب لعدد من الأشخاص".

وكشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك السابق، عن أن حل أزمة القيد في القلعة البيضاء، يكون بـ «الفلوس»، وسداد المديونيات، وإدارة ملف الغرامات باحترافية، مشيرا إلى أن النادي يحتاج صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضح رئيس الزمالك السابق، إن إمام عاشور لاعب ذو خامة طيبة وصغير في السن، تم تجديد عقده في أثناء فترة رئاسته للنادي؛ بسبب كفاءته كواحد من أفضل اللاعبين في مصر.

وأكد،:" لم يتم توثيق عقد اللاعب بشكل نهائي بعد رحيله عن إدارة النادي، وتم ترك الأمر؛ حتى أصبح اللاعب في موقف قوي، إما أن يجدد بالرقم الذي يحبه، أو يرحل، ووقتها أصبح في موقف قوي.

وأضاف:" تركت نادي الزمالك قبل تسليمه للمجلس المستقيل، وبه عقدين، عقد إمام عاشور، وعقد عبد الله جمعة، وكان ينقصهما التوثيق، والمجلس قام بتوثيق عقد عبد الله جمعة، ولم يوثق عقد عاشور، ولا أعلم السبب.

إمام عاشور لاعب زملكاوي يحب الزمالك

وأردف خسين لبيب : “إمام عاشور لاعب زملكاوي يحب الزمالك، وكنت أتمنى أن يكمل مسيرته في النادي، ولكن ربما لما يكن لدي الإدارة نية في تقديره بالقيمة المادية المطلوبة”، مضيفا:" حزين لرحيله عن النادي، ده لاعب ما يتسبش".