حرائق الغابات تجتاح واشنطن.. وحاكم الولاية يعلن الطوارئ

أصدر حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي، إعلان حالة الطوارئ بعد استمرار حرائق الغابات في الانتشار عبر مقاطعة سبوكان، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وتدمير أكثر من 185 مبنى في أعقابه، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن إنسلي قوله "مع احتدام هذه الحرائق في مقاطعة سبوكان، نريد أن نشكر أول المستجيبين الذين يقومون بمثل هذا العمل الهائل في جهد منسق أولويتنا الأولى، هي إنقاذ الأرواح، ونأمل أن يركز الجميع على ذلك".

وأضاف "لقد تحدثت إلى رؤساء بلديات المقاطعة، وأكدوا لي أن الدولة توفر جميع الموارد التي يعتقدون أنه يمكن الاستفادة منها في هذا الأمر، لكننا سنواصل تقديم المساعدة بكل طريقة ممكنة".

وأشار إلى أنه تم إصدار أوامر بإخلاء أجزاء من المقاطعة.