ميدو يوجه رسالة خاصة لوزير الرياضة بعد استقالة مجلس الزمالك
وجه أحمد حسام ميدو رسالة خاصة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك.
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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رسالتي لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، سنحارب أي شخص سيأتي بأجندة خاصة يريد تنفيذها ضد الزمالك"
أضاف: "سندعم الزمالك وسنقف خلفه مع أي مسؤول لكن بشرط أن يعمل لصالح الزمالك فقط"
واختتم: "كل من يعمل لأجندة خاصة أو شخصية سنحاربه، والزمالك مش محتاج ناس بتوع منظرة في الوقت الحالي"