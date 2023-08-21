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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو يوجه رسالة خاصة لوزير الرياضة بعد استقالة مجلس الزمالك

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

وجه أحمد حسام ميدو رسالة خاصة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رسالتي لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، سنحارب أي شخص سيأتي بأجندة خاصة يريد تنفيذها ضد الزمالك" 
أضاف: "سندعم الزمالك وسنقف خلفه مع أي مسؤول لكن بشرط أن يعمل لصالح الزمالك فقط" 
واختتم: "كل من يعمل لأجندة خاصة أو شخصية سنحاربه، والزمالك مش محتاج ناس بتوع منظرة في الوقت الحالي"

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