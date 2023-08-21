تنظيم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني بالفيوم

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ممثلة في إدارة التخطيط والمشروعات وبالتنسيق مع المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني 2023.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي (دار أيتام عائشة حسنين بالفيوم) في إطار الدور المجتمعي للمديرية.

خلال ذلك استقبل المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالفيوم أبناء دار عائشة حسانين للأيتام في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعمل التطوعي، وبدأت الزيارة بجولة داخل القاعات العلمية والمتحف بالمركز، بالإضافة إلى إقامة حفلة ترفيهية للأطفال بقاعة المؤتمرات بالمركز.

خلال الحفل تم تقديم العديد من الأنشطة المتميزة لأبناء الدار ومنها عدد 6 ورش للأطفال، وشملت ورشة عمل تجميع وتركيب الروبوت بالاردوينو واستخدام الأكواد، وورشة عمل رسم وتلوين، بالإضافة إلى ورشة عمل لتنفيذ أشغال فنية وعمل شنط وهدايا للفتيات، وكذا ورشة عمل اوريجامي( عمل مجسمات ورقيات )، فضلا عن تنفيذ ورشة عمل حاسب آلي( برامج office )، وكذلك ورشة عمل العاب تنمية مهارات التركيز والتفكير.

جاء ذلك بحضور فاتن خشت مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالفيوم، والدكتورة فاطمة الماوردى مدير إدارة التخطيط والمتابعة والمشرفة على المدارس المصرية المنتسبة لليونسكو وفريق التخطيط والمشروعات بالمديرية وفريق التخطيط والمشروعات بإداراتي شرق وغرب الفيوم التعليمية، وفريق العمل المركز الاستكشافي للعلوم، ومشرفي دار أيتام عائشة حسنين ومنهم سماح مصطفى، وسمر محمد، واسراء عبد الفتاح.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، بالتربية والتعليم والتضامن الإجتماعي.

ورش عمل في اللغة الإنجليزية ورياض الأطفال بالفيوم

وفي سياق متصل نظم المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالفيوم عدد من ورش العمل فى اللغة الإنجليزية ورياض الأطفال وفن الكروشية، من خلال برنامج النشاط الصيفي بالمركز ، ومنها دورة اللغة الإنجليزية بحضور المدربة ريهام سليمان، وورشة عمل تعلم فن الكروشية للسيدات والفتيات ، بحضور المدربة ثناء خليفة، بالإضافة إلى ورش عمل استكشافية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى (الرموز الكيميائية ، العاب تنمية مهارات التركيز والتفكير ) بحضور المدربة منى محمد حسن، وشملت ورش العمل التدريب على عدد من الأنشطة الفنية والثقافية.