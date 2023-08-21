ميدو : سنحارب أي شخص يريد بيع زيزو

أعلن أحمد حسام ميدو ، عقده لجلسة خاصة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث خارطة الطريق الجديدة لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

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وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعد عودتي إلى مصر سأعقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث خطة مستقبل نادي الزمالك".

وعن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قال: "زيزو مش للبيع ومش هيمشي للزمالك، وسنحارب أي شخص سيتخذ قرارا بـ بيعه".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت بإن إدراة الشباب تبحث عن التعاقد مع زيزو خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما أبدى المدير الفني مارسيل كايزر رغبة قوية في ضم اللاعب، عقب المستويات القوية التي قدمها مع فريقه الزمالك خلال البطولة العربية.

وأوضحت أن إدارة الليوث السعودية تقدمت بعرضًا مبدئيًا بقيمة 7 مليون يورو من أجل التعاقد مع صاحب الـ 27 عامًا خلال الفترة الحالية.