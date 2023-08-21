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حسين لبيب يكشف مفاجأة عن رحيل زيزو للشباب السعودي.. كنز (فيديو)
الإثنين 21 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو : سنحارب أي شخص يريد بيع زيزو

زيزو
زيزو

أعلن أحمد حسام ميدو ، عقده لجلسة خاصة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث خارطة الطريق الجديدة لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

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وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعد عودتي إلى مصر سأعقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث خطة مستقبل نادي الزمالك". 
وعن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قال: "زيزو مش للبيع ومش هيمشي للزمالك، وسنحارب أي شخص سيتخذ قرارا بـ بيعه".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت بإن إدراة الشباب تبحث عن التعاقد مع زيزو خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما أبدى المدير الفني مارسيل كايزر رغبة قوية في ضم اللاعب، عقب المستويات القوية التي قدمها مع فريقه الزمالك خلال البطولة العربية.

وأوضحت أن إدارة الليوث السعودية تقدمت بعرضًا مبدئيًا بقيمة 7 مليون يورو من أجل التعاقد مع صاحب الـ 27 عامًا خلال الفترة الحالية.

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