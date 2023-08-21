متابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في أبشواي بالفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بتنفيذ عدة حملات لمتابعة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك تحت إشراف المهندس خالد فراج رئيس المركز.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات معالي الوزير الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي أنه تم التنبيه على أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي وقاعات الأفراح والمنشآت السياحية، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكاشفة، وقاعات الأفراح وغيرها، بتقليل الأنوار الخارجية، وتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، لترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى لترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة مع إطفاءها تماماً بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، والالتزام بمواعيد الغلق، مؤكداً علي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجابت مجموعة العمل برئاسة رئيس المركز وبحضور المهندس محمد موسى نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس خالد الجاحد المشرف العام على الإشغالات والمتابعة الميدانية، شوارع مدينة أبشواي ومنطقة المرور وشارع مصرف أبوجنشو وطريق الجناين، لمتابعة تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحال التجارية عند الساعة الحادية عشرة ليلاً طوال أيام الأسبوع، ماعدا يومي الخميس والجمعة تستمر حتي الساعة الثانية عشرة ليلاً، وكذا غلق الكافيهات عند الساعة الثانية عشرة ليلاً، ماعدا يومي الخميس والجمعة تستمر حتي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع اتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وفي نفس السياق قامت مجموعة عمل أخرى بالتجول داخل منطقة أبوجنشو ومبنى الورش بمدينة أبشواي لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومدى إلتزام المحلات التجارية والكافيهات بمواعيد الغلق المقررة وكذا إطفاء اللوحات الإعلانية على المحلات واللافتات على اعمدة الانارة، كما قامت الوحدات المحلية القروية دائرة المركز بالمرور ومتابعة إلتزام المحلات التجارية بمواعيد الغلق المقررة.

متابعة أعمال تخفيف الأحمال بالمصالح الحكومية في أبشواي

وأكد "فراج" انه قام بتشكيل فرق عمل تجوب المدينة والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الاحمال، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الليلي ومتابعة مدى التزام المحلات التجارية والكافيهات بتطبيق خطة ترشيد الكهرباء وتخفيف الأحمال، وكذا إغلاق اللوحات المضيئة على المحلات التجارية وبالشوارع والميادين العامة، مع التأكد من إلتزام جميع المحلات والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وقاعات الأفراح باجراءات ترشيد الكهرباء وتخفيف الاحمال.

وخلال جولة رئيس المركز بشوارع مدينة أبشواي تم رصد أعمال بناء عبارة عن شدة خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية، وتم إيقاف أعمال البناء حتى يتم التأكد من استيفاء إجراءات الترخيص، موجها بعدم السماح لأي أعمال بناء قبل التأكد من استخراج التراخيص اللازمة.