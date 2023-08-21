الدوري الإسباني.. ريال بيتيس واتلتيكو مدريد يتعادلان سلبياً

فرض التعادل السلبي نفسه على نتيجة مباراة ريال بيتيس واتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني “الليجا".

جاءت المباراة مثيرة وحماسية منذ بدايتها وإن غلب عليها الطابع التكتيكي من الجانبين في ظل تركيز الفريقين على إغلاق المساحات.

تحرك ريال بيتيس على المستوى الهجومي بشكل أكبر بعد مرور نصف الشو\ الأول لكنه لم ينجح في خلق فرص حقيقية على مرمى الحارس أوبلاك.

حافظ ريال بيتيس على استحواذه السلبي على الكرة في وسط الميدان أمام تراجع تام لأتلتيكو مدريد لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة 0-0.

ومع بداية الشوط الثاني للقاء تحسن مردود أتلتيكو مدريد وبدأ في شن بعض المحاولات الهجومية.

بدأت خطورة اتلتيكو تزداد في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء الا أن حارس بيتيس لم يتعرض لإختبار حقيقي حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بنتيجة 0-0.