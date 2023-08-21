أسهل وصفة لتحضير فطيرة التين واللوز المحمص بالخطوات.. تعزز صحة القلب

التين من أشهى وألذ الفواكه الصيفية المحببة إلى قلب الجميع سواء كان طازجًا أو مجففًا، كما يوصى الأطباء بتناول من 4-5 حبات منها يوميًا، بسبب فوائده الصحية المذهلة، فهو يعزز صحة القلب، ويحارب الإمساك، ويسيطر على ضغط الدم.

وصفة فطيرة التين واللوز المحمص

وفي هذا الصدد، نقدم إليكِ أسهل وصفة لتحضير مربى التين اللذيذة، لكي تقدميها على مائدة ضيافتك، مع إضافة جوز الهند.

فطيرة التين واللوز المحمص

مقادير فطيرة التين واللوز المحمص

كوب ونصف لوز مطحون

كوب جوز هند مجفف

ربع كوب سكر

نصف كوب زبدة غير مملحة وطرية

250 جراماً مربى تين

علبة قشطة

ملعقة كبيرة ونصف دقيق

نصف كوب بسكويت مطحون

علبة حليب مركز محلى

كوب لوز محمص وغير مملح

نصف كوب جوز محمص

2 بيضة مخفوقة

فطيرة التين واللوز المحمص

طريقة تحضير فطيرة التين واللوز المحمص

اخلطي اللوز وجوز الهند والسكر في وعاء ثم تضاف الزبدة الطرية.

افركي الخليط ليصبح عجينة، ثم تمد العجينة في قاعدة وعلى جوانب صينية فرن لصنع فطيرة غير لاصقة قطرها 26 سم.

اخلطي مربى التين والقشطة والطحين والبسكويت واسكبيه فوق العجينة.

اخلطي الحليب المكثف، واللوز المحمص، والجوز، والبيض، واسكبيه فوق خليط المربى في الصينية.

اخبزي الكعكة في فرن حرارته 180 درجة مئوية لمدة 25 – 30 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبياً.

قدميها باردة أو ساخنة ورشي عليها السكر الناعم، وبألف هنا وشفا.