مؤلف كتاب "كنت إخوانيًا وأصبحت مصريًا": حب الوطن والجماعة لا يجتمعان

تحدث الكاتب والباحث والقيادي الإخواني السابق، طارق البشبيشي، عن كتابه "كنت إخوانيا وأصبحت مصريًا"، مؤكدًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين المصري والإخواني، قائلًا : "لا يجتمع في قلب إنسان حب الوطن والعداء له".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويقدمه الإعلامي محمد الباز،: "يا تبقى إخواني أو مصري، لايمكن الجمع بينهما، فالإخوان يضمرون في قلوبهم الكره لمصرو لايؤمنون بالأوطان ولايؤمنون بحدودها السياسية"، مردفًا: "قصة الإخوان مع مصر صعبة، واستطاعوا إلحاق الكثير من الضرر بمصر والمصريين".

ونوه إلى أن الإخوان استغلت المواطنين خلال انتخابات 2005، بعد ضغط أمريكا على الرئيس الأسبق حسني مبارك لفتح المجال العام.

وتابع: "كما سنستخدم المكبرات الصوتية وبتذيع أناشيد الإخوان والناس كانت بتتهز مشاعرها من الأناشيد دي، وبالليل كنا نعمل مؤتمرات ونشغل الأناشيد دي، والناس كانت بتتجمع معانا، ومن الهتافات الحماسية دي كان عائد عائد يا إسلام".

واستكمل: "الشعار الديني محدش بيقاومه والناس كانت بتحفظ الأناشيد دي وبترددها معانا، ومعظم الأناشيد دي كانت من أغاني مسروقة، لأن الإخوان مش مبدعين في الحتة دي".

وأردف: "كنا بنشبك إيدينا والناس حناجرها كانت عالية، وكنا سعداء بتوظيف دموع الناس ضمن مشروعنا، والإخوان كانوا بيزرعوا ناس ضمن التكتلات السياسية والأحزاب".