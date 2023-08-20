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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

يوفنتوس يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بثلاثية في أودينيزي

يوفنتوس وأودينيزي
يوفنتوس وأودينيزي

أستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس مشوار في النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024 بتحقيق فوز كبير على فريق أودينيزي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على إستاد داتشيا أرينا في الجولة الأولي من عمر المسابقة. 

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وتقدم فيدريكو كييزا بالهدف الأول لليوفي في الدقيقة 2 من بداية أحداث المباراة، ثم أضاف دوشان فلاهوفيتش الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20 .

وقبل انتهاء الشوط الأول خطف ادريان رابيو الدقيقة 45 من عمر اللقاء ، لتنتهي المباراة بفوز اليوفي بثلاثية نظيفة. 

وبهذا الفوز يحقق يوفنتوس اول ثلاثة نقاط له في مشواره في النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإيطالي، فيما يتواجد أودينيزي في المركز الأخير بالدوري بدون رصيد من النقاط. 

تشكيل يوفنتوس أمام أودينيزي 


فى حراسة المرمى: فوتشينيك تشيزني.

في خط الدفاع: دانيلو - بريمير - أليكس ساندرو.

في خط الوسط: تيموثي وياه - فابيو ميريتي - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - أندريا كامبياسو.

في خط الهجوم: فيديريكو كييزا - دوسان فلاهوفيتش.

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