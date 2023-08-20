علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بإمراض اللثة

تشير أمراض اللثة إلى التهاب وعدوى الأنسجة التي تدعم أسنانك، ويمكن أن يؤدي سوء نظافة الفم إلى الإصابة بأمراض اللثة، ولكن بعض الناس أكثر عرضة لهذه الحالة من غيرهم ، حتى مع تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بشكل مناسب.

اللثة الصحية صلبة عند اللمس، ولا تنزف ولا تنتفخ، ولكن أمراض اللثة يمكن أن تتسبب في تغير لونها (ضارب إلى الحمرة أو الأرجواني) ، وتورم ، ونزيف اللثة، إذا تُركت أمراض اللثة دون علاج ، فقد تتسبب في تدمير عظم الفك الكامن ، مما يؤدي إلى احتمال فقدان الأسنان.

يحدث انهيار الأنسجة حول أسنانك تدريجيًا وفي الواقع ، لا يعاني معظم الأشخاص من ألم في أمراض اللثة خاصة خلال المراحل المبكرة لذلك ، من المهم معرفة علامات التحذير.

هناك أربع مراحل لأمراض اللثة:

التهاب اللثة: هذه هي المرحلة الأولى من مرض اللثة. يبدأ باللثة الحمراء المنتفخة التي قد تنزف عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط. في هذه المرحلة ، لا يوجد فقدان للعظام. نتيجة لذلك ، يمكن عكس التهاب اللثة تمامًا بالعلاج المناسب.

التهاب دواعم السن الخفيف: تسربت البكتيريا إلى أسفل اللثة ، مما أثر على العظام الداعمة. قد تبتعد لثتك عن أسنانك ، مكونة جيوبًا حولها. تحب البلاك والبكتيريا الاختباء في هذه الجيوب ، حيث لا يمكن لفرشاة الأسنان والخيط الوصول إليها.

التهاب اللثة المعتدل: إذا تُركت البكتيريا دون علاج ، فإنها تبدأ في تآكل الأربطة والأنسجة الرخوة والعظام التي تثبت أسنانك في مكانها. قد تلاحظ رائحة الفم الكريهة والقيح (عدوى) حول خط اللثة. يصاب بعض الناس بالألم في هذه المرحلة.

التهاب دواعم السن المتقدم: مع تفاقم أمراض اللثة ، يستمر فقدان العظام. يمكن أن يتسبب ذلك في ارتخاء أسنانك وتساقطها في النهاية.