حسين لبيب يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك ويكشف حجم مديونية النادي الخيالي (فيديو)

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، أن الزمالك ليس النادي الوحيد الذي لديه مشكلات مالية، مضيفا: “مديونيات النادي تبلغ مليار و500 مليون جنيه”.

وأوضح حسين لبيب خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدي البلد، مساء اليوم الأحد أن ملف الغرامات الدولية على النادي والديون السيادية سيكون لها أشخاص مسئولة عنها.

وأشار إلى أن دراسته لتوفير الموارد المالية في جدوله الانتخابي، ستكون متاحة لأي مجلس إدارة يتولى إدارة نادي الزمالك.

حسين لبيب يعلن ترشحه لانتخابات الزمالك

وأعلن حسين لبيب ترشحه لانتخابات الزمالك المقبلة ورئاسة النادي، مشيرا إلى أن قائمته الانتخابية جاهزة لخوض الانتخابات، قائلا:' القائمة مشرفة جدا'.

وتابع: “سأكون داعما لأي شخص يتولى رئاسة نادي الزمالك”، موضحا أن القائمة الانتخابية بها رموز كبيرة داخل نادي الزمالك، وبها أسماء كانت معه أثناء رئاسته للجنة المؤقتة التي كانت تتولى رئاسة نادي الزمالك.