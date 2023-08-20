علاجات منزلة لتقليل جير الأسنان.. ورق الجوافة أبرزها

الجير عبارة عن لوحة سنية صلبة تتكون على الأسنان، فوق وتحت خط اللثة، كل شخص يحصل على الجير ولكن ما لم تقم بإزالته مع نظافة الفم المناسبة ، يمكن أن يتصلب البلاك في الجير.

على عكس البلاك ، لا يمكنك إزالة الجير بالفرشاة والخيط، يجب على طبيب الأسنان أو أخصائي صحة الأسنان إزالته أثناء تنظيف الأسنان المتخصص.

يحتوي الجير في الغالب على بكتيريا ميتة ممعدنة ، ممزوجة بكمية صغيرة من البروتينات المعدنية من اللعاب (البصق).

على وجه التحديد ، يتكون الجير من هذه المعادن:

فوسفات الكالسيوم.

كربونات الكالسيوم.

فوسفات المغنيسيوم.

علاجات منزلة لتقليل جير الأسنان

صودا الخبز

تساعد صودا الخبز في إزالة البلاك من أسنانك. كل ما تحتاجه هو ملعقة صغيرة من صودا الخبز ومعجون أسنان وملح وفرشاة أسنان. اخلط صودا الخبز مع الملح ، احتفظ بها على شعيرات فرشاة أسنانك ونظف أسنانك بها. اشطف فمك الآن بالماء الفاتر. كرر الطريقة مرتين في الأسبوع.

أوراق الجوافة

يمكن أن تساعد الفاكهة وكذلك أوراقها في إزالة البلاك والجير بشكل طبيعي. كلاهما عوامل قوية وفعالة لمكافحة البلاك. بل يمكن أن يساعد في تقليل تورم اللثة أيضًا. كل ما عليك فعله هو مضغ بعض أوراق الجوافة النظيفة يوميًا .

الخل الأبيض

الخل الأبيض له خصائص مضادة للبكتيريا والتي يمكن أن تساعد في إزالة البلاك والجير ومنع تراكمها. يعزز حمض الخليك الموجود في الخل الأبيض إزالة المعادن من مينا الأسنان. تحضير محلول الخل الأبيض واستخدامه كغسول للفم بانتظام. خذ نصف كوب من الماء وأضف إليه ملعقتين صغيرتين من الخل الأبيض .

قشر البرتقال

يمكنك استخدام التقشير مباشرة مع أسنانك وتنظيفها به. خذ قطعة من قشر البرتقال وفركها على أسنانك لمدة دقيقتين.