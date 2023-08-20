كيف يؤثر الجير على صحة الأسنان واللثة؟

الحفاظ على صحة الأسنان أمر لا بد منه، وحتى لو كنت تعتني بأسنانك بشكل جيد، فلا يزال لديك بكتيريا في فمك، وتختلط مع البروتينات والمنتجات الغذائية الثانوية لتشكيل طبقة لزجة تسمى لوحة الأسنان، هذه المادة اللزجة تغلف أسنانك وتحت خط اللثة وتلتصق بالحشوات أو غيرها من أعمال الأسنان، وتحمل البلاد البكتيريا التي يمكن أن تلحق الضرر بمينا الأسنان وتؤدي إلى تسوس الأسنان، ولكن إذا قمت بإزالة البلاك بانتظام ، يمكنك منع تسوس الأسنان الدائم وأمراض اللثة.

وتنشأ مشاكل أكبر ، مع ذلك ، إذا بقيت البلاك على أسنانك وتصلبت في الجير، ويتكون الجير أسفل وفوق خط اللثة، ويكون خشن ومسامي ويمكن أن يؤدي إلى انحسار اللثة وأمراض اللثة ويجب إزالته بأدوات خاصة في عيادة طبيب الأسنان.

كيف يؤثر الجير على الأسنان واللثة؟

يمكن أن يجعل الجير من الصعب تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط كما ينبغي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان وتسوسها.

قد يكون أي جير يتشكل فوق خط اللثة سيئًا بالنسبة لك، لأن البكتيريا الموجودة فيه يمكن أن تهيج اللثة وتتلفها وبمرور الوقت ، قد يؤدي ذلك إلى مرض اللثة التدريجي.

وأخف شكل من أشكال أمراض اللثة يسمى التهاب اللثة، ويمكن عادةً إيقافه وعكس اتجاهه إذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط واستخدام غسول الفم المطهر وحصلت على تنظيف منتظم من طبيب أسنانك.

إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يزداد الأمر سوءًا ، لدرجة أن الجيوب تتشكل بين اللثة والأسنان وتصاب بالبكتيريا، وهذا يسمى التهاب دواعم السن. يرسل جهازك المناعي مواد كيميائية للرد وتختلط بالبكتيريا والأشياء التي تطردها، ويمكن أن يتسبب الحساء الناتج في تلف العظام والأنسجة التي تثبت أسنانك في مكانها، كما تربط بعض الدراسات بين البكتيريا الموجودة في أمراض اللثة وأمراض القلب ومشاكل صحية أخرى.