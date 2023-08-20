الصين تعلن دعمها لتطوير الملف النووي الإيراني

أعلنت الصين، دعمها لتعزيز تطوير الملف النووي الإيراني، بما يساعد في الحفاظ علي السلم والاستقرار الإقليميين، داعية لاستعادة التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال مكالمة هاتفية أجراها اليوم، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بكين على استعداد لتعزيز التنسيق مع جميع الأطراف، من أجل تعزيز تطوير الملف النووي الإيراني، بما يساعد في الحفاظ علي السلم والاستقرار الإقليميين.

وأكد أنه لا يمكن حل القضية النووية الإيرانية بشكل جذري إلا من خلال استعادة التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران تقدر للغاية تطور العلاقات الاستراتيجية الشاملة مع الصين، وأكد سعي بلاده في الحفاظ علي التواصل رفيع المستوي مع بكين.

وأعرب عبد اللهيان عن شكره للصين؛ لما بذلته من جهود لإعادة العلاقات الطبيعة بين إيران والسعودية.

ومن ناحية أخرى، أشار وزير الخارجية الصيني، إلى رغبة بلاده في تعزيز التواصل المشترك مع إيران بشأن القضايا الجوهرية لكلا البلدين.

وشدد وانج، على ضرورة مكافحة كل أشكال التدخل الخارجي، والدفاع عن السيادة والأمن والمصالح التنموية للصين وإيران.

تحدي نووي

وفي وقت سابق، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، أن إيران "لا تُريد السير صوب السلاح النووي انطلاقًا من مبادئها الإسلامية".

وخلال استقباله مجموعة من علماء وخبراء ومسؤولي الصناعة النووية في البلاد، قال علي خامنئي: "إن الأعداء خلقوا لنا تحديًا نوويًا مُنذ عشرين عامًا لأنهم يعلمون أن النهضة في الصناعة النووية هى مفتاح التقدم العلمي في البلاد".

وأكمل خامنئي: "ذريعة السعي للحصول على السلاح النووي كاذبة وهم يعرفون ذلك، إذ إننا ومن منطلق مبادئنا الاسلامية لا نُريد أن نتجه نحو السلاح النووي، ولو لم يكن هذا الأمر لما استطاعوا إيقافه مثلما لم يتمكنوا من ايقاف تقدمنا النووي حتى الآن".

وأشار خامنئي إلى أن إمكانات إيران النووية بلغت أكثر من مائة ضعف ما كانت عليه قبل 20 عامًا، أي بداية التحدي النووي.

وأضاف المرشد الإيراني: "لقد استعانوا بالجريمة والإرهاب لإيقاف هذه المسيرة، لكنهم لم يستطيعوا، وأصبحت الصناعة النووية الآن مُتوطنة في هذا البلد بجهود شباب الشعب ولم يعد بالإمكان انتزاعها".

ولفت خامنئي إلى خلق صراع بين العلم والدين في عصر النهضة والثورة الصناعية في الغرب، مُتابعًا: "كان أحد خطوط عصر النهضة هو وضع الدين والقيم المعنوية جانبًا لتحقيق التقدم العلمي، في حين أنه اليوم، بعد حوالي 500 عام من ذلك الحدث، تجري في الجمهورية الإسلامية أهم الأعمال العلمية في منافسة مع العالم الغربي، رغم أن العلم والقيم المعنوية مُمتزجان بحيث أن المحركين الرئيسيين للتقدم العلمي هم الشباب والكوادر المُؤمنة مثل الشهيدين شهرياري وفخري زاده".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: