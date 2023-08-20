حسين لبيب يقترح إنشاء شركة للكرة بالزمالك تضم إدارة احترافية

قال حسين لبيب، رئيس ناي الزمالك السابق، إنه سيساند أي شخص يتولى رئاسة الزمالك من أجل مصلحة النادي، مشيرا إلى أن فريق الكرة لابد أن يلقى بدعم كبير.

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أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزمالك يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين الأكفاء، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري، مبينا أن اللاعبين على مستوى كبير من الكفاءة والمهارة.

وأوضح أن مجموعة اللاعبين الموجودين بالزمالك الحاليين ساهموا في تتويج الفريق ببطولة الدوري على مدار عامين متتاليين، مشيرا إلى أن الزمالك يحتاج إلى دعم كبير الفترة المقبلة.

كما أكد أن نادي الزمالك يحتاج إلى خبرات رياضية وإدارية محترفة، مشيدا بجمهور نادي الزمالك في دعمه للاعبين والفريق خلال الفترات الماضية، قائلا: "حاجة تفرح".

ونوه بأن الزمالك غني بنجومه وخبراته وجمهوره، مضيفا أن الزمالك في الفترة الحالية يمر بأزمة مالية صعبة ولابد من العمل على إيجاد حلول لها.

واقترح لبيب، إنشاء شركة للكرة في الزمالك لزيادة الموارد المالية للنادي، لافتا إلى أن الشركة لابد أن تضم نماذج احترافية لتقديم الأفضل للنادي.

وأكمل أن نادي الزمالك يمتلك إمكانيات عظيمة ولابد من إدارتها بشكل تسويق، مؤكدا أن الزمالك اسم كبير سواء في الدول العربية أو الإفريقية ولابد من تخصيص إدارة محترفة للتسويق في الزمالك.