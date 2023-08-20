الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حسين لبيب يقترح إنشاء شركة للكرة بالزمالك تضم إدارة احترافية

حسين لبيب
حسين لبيب

قال حسين لبيب، رئيس ناي الزمالك السابق، إنه سيساند أي شخص يتولى رئاسة الزمالك من أجل مصلحة النادي، مشيرا إلى أن فريق الكرة لابد أن يلقى بدعم كبير.

إقرأ أيضًا..

txt

حسين لبيب عن توليه رئاسة الزمالك: سأكون ممتنًا لتكليفي بأية مسؤولية (فيديو)

txt

مرتضى منصور يهاجم حسين لبيب بسبب تراكم الضرائب على الزمالك


أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزمالك يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين الأكفاء، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري، مبينا أن اللاعبين على مستوى كبير من الكفاءة والمهارة.
وأوضح أن مجموعة اللاعبين الموجودين بالزمالك الحاليين ساهموا في تتويج الفريق ببطولة الدوري على مدار عامين متتاليين، مشيرا إلى أن الزمالك يحتاج إلى دعم كبير الفترة المقبلة.
كما أكد أن نادي الزمالك يحتاج إلى خبرات رياضية وإدارية محترفة، مشيدا بجمهور نادي الزمالك في دعمه للاعبين والفريق خلال الفترات الماضية، قائلا: "حاجة تفرح".
ونوه بأن الزمالك غني بنجومه وخبراته وجمهوره، مضيفا أن الزمالك في الفترة الحالية يمر بأزمة مالية صعبة ولابد من العمل على إيجاد حلول لها.
واقترح لبيب، إنشاء شركة للكرة في الزمالك لزيادة الموارد المالية للنادي، لافتا إلى أن الشركة لابد أن تضم نماذج احترافية لتقديم الأفضل للنادي.
وأكمل أن نادي الزمالك يمتلك إمكانيات عظيمة ولابد من إدارتها بشكل تسويق، مؤكدا أن الزمالك اسم كبير سواء في الدول العربية أو الإفريقية ولابد من تخصيص إدارة محترفة للتسويق في الزمالك.

مواد متعلقة

حسين لبيب عن توليه رئاسة الزمالك: سأكون ممتنًا لتكليفي بأية مسؤولية (فيديو)

انسوا الماضي.. أحمد موسى يكشف موعد إعلان مجلس الزمالك الجديد (فيديو)

سليمان وهدان: يكشف موعد انتخابات الزمالك المقبلة

سليمان وهدان: إدارة الزمالك لم تنظر فى رحيل زيزو

نجم الزمالك السابق: رحيل زيزو مرفوض

عضو الزمالك يكشف سبب الاستقالة ويؤكد: ممدوح عباس لم يحجز على أموال النادي

خبير لوائح يكشف مصير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

رحيل زيزو المحتمل عن الزمالك.. المستفيد والخاسر