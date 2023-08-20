الباز يكشف سبب ترويج شائعات وفاة عادل إمام.. فيديو

انتشرت خلال الفترة الماضية شائعات حول الفنان عادل إمام، خصوصًا بعد تصريحات شقيقه المنتج عصام إمام قبل أيام، بأن الزعيم لم يعتزل الفن.

الإعلامي محمد الباز، وجه رسالة لمروجي الشائعات عن وفاة الفنان عادل إمام، قائلًا: "مستعجلين على إيه، وهل من أجل المشاهدات والريتش تذيعوا شائعة تؤذي أسرته وأحفاده، اتقوا ربنا".

اعتزال إجباري:

وقال إن: "عادل إمام اعتزل اضطراريًا، لن يقدر على العمل، وليس مطلوبًا منه أن يعمل، أدى ما عليه وزيادة، ومادلين طبر، لم تخطئ عندما قالت إنها كانت تتمنى أن يكرم، لكنها تشعر أن أسرته عاملة إقامة جبرية، لم تخطئ في التوصيف لأنه أقرب ما يكون للإقامة الجبرية، أبناؤه محافظون على والدهم، لأن حالته الصحية قد لا تتناسب مع المشاركة في الحياة العامة، وهو مستمتع بوقته مع أسرته".

وأردف: "فيه فريق في أسرة عادل إمام بيقول أبونا وجد أولادنا قاعد في البيت، والفريق الآخر في الأسرة يتزعمه عصام إمام، يقول إنه لم يعتزل، وهذا سبب انتشار الشائعات، الواقع يقول إن عادل إمام أنهى مسيرة عمله الفني إجباريًا، وأسرته حرة في الشكل والصورة التي تعامله بها في هذه المرحلة العمرية، الرجل عمره تجاوز 85 سنة، وتعب في حياته، لكن شقيقه يرفض الاعتراف بذلك لأسباب إنتاجية".