الهجرة تؤكد: فتح خطوط اتصال مستدامة مع أطبائنا بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الوزارة فتحت خطوط اتصال مستدامة مع أطبائنا بالخارج، وقد تم دعوة مجموعة من أطبائنا في كندا واستراليا والمانيا وغيرهم في تقديم خدمات طبية للفئات الأولى بالرعاية في المحافظات المصدرة للهجرة.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن ذلك جاء ضمن التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لإتاحة الفرصة للأطباء لتقديم خدمات للمرضى، خلال زياراتهم إلى مصر، والمشاركة في النسخة الخامسة للمؤتمر الدولي السنوي للأطباء والعلماء المصريين بالخارج والداخل في مجال الأورام بمدينة الأقصر والذي عقد تحت رعاية وزارة الهجرة، تحت عنوان "صحوة الطيور" بمشاركة عدد (10) من كبار الأطباء المصريين بالخارج للاستفادة من خبرة وكفاءة العلماء المصريين بالخارج في مختلف التخصصات.

وتابعت وزيرة الهجرة، " كما تم المشاركة في افتتاح الدورة الـ 49 لمؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء "تحت عنوان الطريق إلى 2030 حلول التغيرات المناخية والصحة العالمية وتنمية الدولة المصرية، وبمشاركة 12 من كبار علماء مصر في أمريكا وكندا بهدف الاستفادة القصوى من خبرات المصريين بالخارج في شتى المجالات".

وكانت قد استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مجموعة من إنجازات الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة بمناسبة مرور عام على تولي سيادتها حقيبة وزارة الهجرة، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والقنوات التلفزيونية، ممثلين عن مؤسسات صحفية وطنية ودولية.

