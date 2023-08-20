حالة الطقس الـ42 ساعة القادمة.. أمطار وطقس لطيف

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة، مشددة على أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة معتدل الحرارة والرطوبة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب البلاد وجنوب الصعيد.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة في الصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.