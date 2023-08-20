مشروع "أهل مصر".. أهم المعلومات

لاستهداف الأطفال من المحافظات الحدودية، تبدأ فعاليات مشروع أهل مصر، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إذ تستقبل 200 طفل من المحافظات الحدودية.

فعاليات مشروع أهل مصر:

وإليكم أبرز المعلومات عن مشروع "أهل مصر" برعاية وزارة الثقافة:

1ـ ينطلق المشروع عبر أسبوع ثقافي بمدينة شرم الشيخ.

2ـ خلال فترة الأسبوع الثقافي تستضيف شرم الشيخ خلاله 200 طفل.

3ـ المحافظات الحدودية التي يستهدفها المشروع (شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد وأسوان ومطروح و"الشلاتين وحلايب وأبو رماد" بالبحر الأحمر، وأطفال الأسمرات بالقاهرة).

4ـ مشروع أهل مصر يأتي ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة.

5ـ يستهدف مشروع أهل مصر أطفال المحافظات الحدودية لاكتشاف وتنمية مواهبهم ودمجهم في المجتمع.

6ـ مشروع "أهل مصر" يشهد أسابيع ثقافية وفنية للأطفال والشباب والمرأة مزمع تنفيذها بشمال وجنوب سيناء.

7ـ مشروع "أهل مصر" يتضمن ورشًا متنوعة وزيارات تثقيفية تعمل على تنمية الوعي.

8ـ يتضمن مشروع "أهل مصر" التدريب على عدد من الأشغال اليدوية والتي من بينها:

ــ تعليم صناعة الحلي والإكسسوارات

ــ منسوجات تراثية بروح عصرية

ــ كلنكان وفورفورجيه

ــ أركت خشبي

ــ فن الخزف

ــ الخيامية

9ـ يتضمن مشروع "أهل مصر" عددًا من الورش الفنية:

ــ فنون الأداء والغناء

ــ فنون مسرح أسود

ــ مسرح

ــ فنون شعبية