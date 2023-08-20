الأحد 20 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مشروع "أهل مصر".. أهم المعلومات

مشروع أهل مصر
مشروع أهل مصر

 لاستهداف الأطفال من المحافظات الحدودية، تبدأ فعاليات مشروع أهل مصر، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إذ تستقبل 200 طفل من المحافظات الحدودية.

  فعاليات مشروع أهل مصر:

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قصور الثقافة تطلق مرحلة جديدة من مبادرة "أهل مصر" في شرم الشيخ

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المشرف على مشروع أهل مصر: نستهدف تعليم المشاركين مهارات يدوية وفنية (فيديو)

 وإليكم أبرز المعلومات عن مشروع "أهل مصر" برعاية وزارة الثقافة:

 1ـ ينطلق المشروع عبر أسبوع ثقافي بمدينة شرم الشيخ.

 2ـ خلال فترة الأسبوع الثقافي تستضيف شرم الشيخ خلاله 200 طفل.

 3ـ المحافظات الحدودية التي يستهدفها المشروع (شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد وأسوان ومطروح و"الشلاتين وحلايب وأبو رماد" بالبحر الأحمر، وأطفال الأسمرات بالقاهرة).

 4ـ مشروع أهل مصر يأتي ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة. 

 5ـ يستهدف مشروع أهل مصر أطفال المحافظات الحدودية لاكتشاف وتنمية مواهبهم ودمجهم في المجتمع.

 6ـ مشروع "أهل مصر" يشهد أسابيع ثقافية وفنية للأطفال والشباب والمرأة مزمع تنفيذها بشمال وجنوب سيناء.

 7ـ مشروع "أهل مصر" يتضمن ورشًا متنوعة وزيارات تثقيفية تعمل على تنمية الوعي.

8ـ يتضمن مشروع "أهل مصر" التدريب على عدد من الأشغال اليدوية والتي من بينها:

ــ تعليم صناعة الحلي والإكسسوارات

ــ منسوجات تراثية بروح عصرية

ــ كلنكان وفورفورجيه

ــ أركت خشبي

ــ فن الخزف

ــ الخيامية

 

9ـ يتضمن مشروع "أهل مصر" عددًا من الورش الفنية:

 ــ فنون الأداء والغناء

 ــ فنون مسرح أسود

 ــ مسرح

 ــ فنون شعبية

 

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