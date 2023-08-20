المصري يضرب ساحة دمياط بخماسية في أولى تجاربه الودية استعدادا للموسم الجديد

حقق المصري البورسعيدي فوزا كبيرا على نظيره فريق ساحة دمياط بخمسة أهداف في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في أولى وديات معسكر بورسعيد استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

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وجاءت خماسية المصري البورسعيدي عن طريق كلا من ميدو جابر "هدفين"، حسام جريشة، فرانك إيتوجا، و أحمد عيد.



في سياق متصل يسابق مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي الزمن ، من أجل سداد باقي قيمة مستحقات نادي قطر القطري في صفقة اللاعب أنطوني أكبوتو والتي بلغت قيمتها 68 ألف دولار.

وتلقى النادي البورسعيدي صباح اليوم الخميس إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يفيد بتعرضه لإيقاف القيد بسبب تلك المستحقات.

وأكد مصدر داخل إدارة النادي البورسعيدي على أن باقي المستحقات سيتم سدادها خلال الساعات القليلة المقبلة ، لتنتهي هذه المشكلة ويُلغى قرار الاتحاد الدولي للعبة.