البنك الأهلي يهنئ مجلس الإسماعيلي الجديد ويتمنى له التوفيق

حرص مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار على تهنئة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المنتخب برئاسة المهندس نصر أبو الحسن الذى نال ثقة الجمعية العمومية لقيادة قلعة الدراويش خلال الفترة المقبلة.



وتمنى مجلس البنك الأهلي للنادي الإسماعيلي الصرح الرياضى العريق وجماهيره العظيمة ومجلس إدارته النجاح والتوفيق في قادم المواعيد.

على جانب آخر أعلن نادي البنك الأهلي بشكل رسمي تمديد عقد مديره الفني بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين مقبلين.

لاعبو البنك الأهلي يؤدون تدريبات صباحية ومسائية في معسكر برج العرب

واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية داخل معسكره المغلق ببرج العرب تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة بابافاسيليو وشهد مران الفترة الصباحية فقرة بدنية قوية لرفع معدلات الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين

ومن المقرر ان يخوض فريق البنك الأهلي ثلاثة مباريات ودية خلال فترة المعسكر مع كلا من سموحة وفاركو والإتحاد السكندري