« مصر» يلتقى برواد الأعمال المشاركين فى الدورة الثانية من برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة «تقدر»

قام بنك مصر بالالتقاء برواد الأعمال المشاركين فى الدورة الثانية من برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة «تقدر».

نظم البنك التصفيات النهائية للدورة الثانية للبرنامج بمشاركة 12 من الشركات الناشئة، بحضور حسام الدين عبدالوهاب – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وممثلى الإدارة التنفيذية للبنك من رؤساء القطاعات المختلفة، وحضور مجموعة متميزة من شركاء البرنامج الاستراتيجيين الدوليين والمحليين. وقدمت الشركات الناشئة العروض النهائية لأعمالها وحلولها المبتكرة أمام اللجنة المُشكلة لاختيار الشركات التى سيعلن عن انضمامها للدورة الثانية للبرنامج.

وأكد حسام الدين عبدالوهاب – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على حرص بنك مصر على دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وأوضح أنّ برنامج بنك مصر «تقدر» للابتكار التشاركى مع الشركات الناشئة، يعد إحدى الركائز الأساسية من برنامج التحول الاستراتيجى الشامل لبنك مصر.

ويستهدف تعزيز أداء الشركات الناشئة وتسريع نموها، لتصبح شركات ناجحة ومستدامة تسهم بمنتجات وخدمات مبتكرة جديدة من شأنها إحداث تحولات استراتيجية مؤثرة فى مجتمعنا تعود بالنفع على كافة الأطراف. وبالتالى نؤكد على دور برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة المختص بتقديم خدمات الدعم الفنى والاستثمارى والتسويقى للشركات التى سيقع الاختيار عليها للانضمام للبرنامج فى دورته الثانية.

وأضاف محمد الصبان – رئيس قطاع المشروعات الاستراتيجية ببنك مصر: «ان منهجية البرنامج ترتكز على تمكين رواد الأعمال بمجموعة أدوات متكاملة تساعدهم فى تسريع مشاريعهم، وسهولة الوصول إلى عملائهم، وتكوين شبكة تواصل مع أبرز المستثمرين ومجتمع الاعمال بصفة عامة بالإضافة إلى حرصنا على الاستعانة بمجموعة منتقاة من الشركاء الدوليين والمحليين لديهم إمكانيات متنوعة ستساهم بدون شك فى تسريع عملية النمو للشركات المنضمة إلى البرنامج».

ويُمثل الحدث خطوة فى طريق نجاح برنامج «تقدر» لتسريع نمو الشركات الناشئة، واستفادت الشركات الناشئة فى مختلف مراحل البرنامج من الإرشاد والموارد، هذا بالإضافة إلى دخولهم على شبكة بنك مصر الواسعة، لتأهيلهم لتحقيق النجاح عند العمل فى الأسواق. وكان التزام البرنامج بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال واضحًا من خلال العروض التقديمية الرائعة التى قامت بها كل الشركات؛ حيث تم تدعيم المشاركين بالبرنامج بحزمة استثمارية مالية ودعم فنى من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات.

وتقوم الشركات الناشئة الواقع عليها الاختيار ببدء برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة «تقدر»؛ والذى يصل مدته 6 أشهر، ويقوم البرنامج على تقديم خدمات دعم على الصعيد التكنولوجى والانتشار فى الأسواق، بالإضافة إلى الحصول على فرص استثمارية مستدامة، وذلك عن طريق الاستفادة من خبرات بنك مصر من خلال تقديم رؤساء قطاعات البنك لكافة سبل الدعم التقنى وتزويدهم بخبراتهم الواسعة لتلبية احتياجات السوق المصرى، كما يتم تدريبهم والعمل على بحث سبل التعاون مع المديرين المتخصصين بالبنك لتأكيد تبادل الخبرات والبناء المشترك لنماذج عمل وخدمات جديدة تناسب العملاء بشكل أفضل. كما يعمل البرنامج على توفير عدد ساعات تدريبية مع استشاريين دوليين وفرص فتح أسواق جديدة.

ويستمر بنك مصر فى التزامه بدعم الشركات الناشئة وتعزيز ثقافة الابتكار التى تقود النمو المستدام، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطنى ويحرص على القيام بدوره الحيوى فى مساندة كافة الأنشطة التى تساهم فى خلق حياة أفضل للمواطن المصرى، كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويعمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.