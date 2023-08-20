«جهز عيادتك» منتج جديد من فيصل الإسلامى لأصحاب العيادات الخاصة

أعلن بنك فيصل الإسلامى المصرى عن إطلاق منتج «جهز عيادتك» لتمويل شراء الأجهزة والمعدات الطبية بنظام المرابحة الشرعية بأبسط الاجراءات والشروط وبأقل عائد 5% مع مرونة فى السداد تصل إلى 5 سنوات، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل أصحاب العيادات الخاصة من الأطباء البشريين وأطباء العلاج الطبيعى وأطباء الأسنان وأعضاء نقابات المهن الطبية وبما يسهم فى دعم أهداف الدولة فى تحقيق التنمية الاقتصادية.

ويتيح المنتج الجديد العديد من المزايا مثل إتاحة تمويل العيادات تحت التأسيس، وإمكانية تمويل باقى التجهيزات الأخرى بالعيادة - بخلاف الأجهزة الطبية - بعائد تنافسى، كما لا يشترط تقديم الطبيب صاحب العيادة الخاصة (التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 20 مليون جم) لسجل تجارى أو قوائم مالية.

أوضح عبدالحميد أبو موسى – محافظ البنك – أن إطلاق المنتج الجديد يأتى فى إطار حرص البنك على تفعيل مبادرات البنك المركزى الهادفة إلى إحداث تنمية مستدامة داخل المجتمع المصرى والتيسير على عملائه المستفيدين من هذه المبادرات.

وبما يخدم فى نفس الوقت الاستراتيجية التوسعية التى يخطط من خلالها لإتاحة باقة متنوعة من الخدمات والبرامج التمويلية لتلبية احتياجات كافة فئات المجتمع.

وكان البنك قد أطلق مؤخرًا العديد من المنتجات والخدمات المتميزة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل تمويل محطات الطاقة الشمسية للأفراد والشركات، وتمويل شراء السيارات الكهربائية، وحسابيّ شباب فيصل وباب رزق، إلى جانب إتاحة خدمة الشراء أون لاين ببطاقات فيزا التى يصدرها بنك فيصل الإسلامى المصرى.

وأضاف المحافظ أن البنك يستعد حاليًا لإطلاق خدمة كبار العملاء «Royal Service» وعدد من المنتجات الجديدة أبرزها منتج البطاقة البلاتينية ومنتج تمويل شراء سكوتر بالمرابحة الاسلامية.