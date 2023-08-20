انطلاق أعمال ملتقى ريميني بكلمة حول "الأخوة والصداقة الاجتماعية" بين الشعوب بايطاليا

انطلقت أعمال نسخة عام 2023 من ملتقى ريميني للصداقة بين الشعوب بكلمة للكاردينال ماتيو زوبي، رئيس المؤتمر الأسقفي الإيطالي ورئيس أساقفة بولونيا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وتم تخصيص نسخة العام الجاري من الملتقى السنوي لموضوع "الوجود الإنساني صداقة لا تنضب" بافتتاحية تحمل عنوان"لكل الأخوة.. شهادات حول الصداقة العملية على خطى البابا فرانسيس"، وقدمها رئيس جمعية الصداقة بين الشعوب برنارد شولتز، بهدف تعميق مفهوم "الأخوة والصداقة الاجتماعية" الذي عبر عنه البابا فرنسيس في المنشور البابوي "كل الأخوة"، ولإبراز أنه يمكن إعطاء شكل للصداقة، حتى في أصعب السياقات.

أربعة شهادات لإثبات إمكانية مقاومة ما أطلق عليه البابا فرانسيس "ثقافة الهدر" قدمها ألبرتو بونفانتي، رئيس بورتوفرانكو أونلس؛ وفيتوريو بوسيو، رئيس المركز الرياضي الإيطالي؛ وريجينا دي ألبرتيس، المدير الفني والعضو المنتدب لبوريو مانجياروتي، ورئيس اسيمبريديل انشي ميلان ولودي ومونتسا وبريانزا، وداريو أوديفريدي، رئيس ساحة الحرف واتحاد مدارس العمل.

وقال الكاردينال زوبي إن "الكلمة الأساسية لتكوين صداقة اجتماعية هي المكافأة"، مشددا "نحن بحاجة إلى لقاء الآخر ليس بالأسلحة ولكن بالحوار. هذا ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى للرد على الصراع في أوكرانيا وعلى القطع العديدة التي تشكل الحرب العالمية الجارية".