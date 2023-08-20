بسام حنا: مصر تستضيف 300 ألف شخص لاجئ من 55 دولة

قال بسام حنا المسؤول بمفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة، دكتوراه في القانون الدولي، إن مصر من أفضل الدول التي تستضيف لاجئين، حيث يوجد في مصر حوالي 300،000 شخصا من طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين من 55 دولة مختلفة، وفقا للأمم المتحدة.



وأوضح بسام حنا، في تصريح صحفي، أن غالبية اللاجئين من سوريا تليها السودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال، بجانب جنسيات أخرى تفضل المعيشة في القاهرة.



وأشار إلى ارتفاع عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر بشكل كبير من 12،800 في نهاية عام 2012 إلى أكثر من 145،000 شخصا، وذلك نتيجة للأزمة السورية.



ونوه بأن الأمم المتحدة تقوم الآن بمساعدة أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في التاريخ، واستجابة لاحتياجات التدفق الكبير، أنشأت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مكتباً ميدانياً في الإسكندرية في ديسمبر 2013.



وأكد بسام حنا، أن تجدد الصراعات وانعدام الاستقرار السياسي في شرق إفريقيا والقرن الأفريقي، وكذلك الاضطرابات في العراق واليمن دفع آلاف الأشخاص من السودان وجنوب السودان وإثيوبيا والعراق واليمن إلى اللجوء إلى مصر.



أضاف واعتبارا من 30 يونيو 2023، كان عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية يتكون من 147،999 لاجئاً من سوريا و77،140 من السودان و27،142 من جنوب السودان و24،444 من إريتريا و16،286 من إثيوبيا و7،319 من اليمن و6،562 من الصومال 5.464 من العراق وأكثر من 45 جنسية أخرى.