للمواطن راي.. ضغائن الميراث والشقاق والإنشقاق

الميراث يسبب الشقاق والإنشقاق والعداوة والبغضاء وإستمرار الشجار بين الأشقاء ويترك ضغائن فى النفوس لا تزول أو تخفت حدتها أبدا مع مرور الأيام!

قضية الميراث والأحكام المرتبطة بها والفارق بينه وبين مال الهبة الذى يجوز منحه لأى شخص حال الحياة شريطة إنتفاء نية الحرمان واحدة من القضايا التى يكثر التساؤل حولها ٠٠لا يجوز شرعا أن تطول مدة بقاء الميراث دون توزيع لأن الأمور كلما طالت زادت حدة المشاكل بين الورثة وقد يكون أحد الورثة محتاج لهذا الإرث فى قضاء حاجة ملحة فالتأخير ليس من الشرع والمتنعت فى توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار.

وعليه أن يتقى الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها وأن مماطلة أحد الورثة أو تأجيله قسمة الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو أذن من الورثة محرم شرعا وصاحبه آثم مأزور وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه ويجب عليه رد المظالم إلى أهلها بتمكين الورثة من نصيبهم ٠٠(لقوله صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة )٠٠اخرجه الإمام إبن ماجه فى السنن٠

الحرمان من الإرث نوعا من الظلم وتعديا على حقوق الغير وهضما لحقوقهم والإسلام نهى عن الظلم وشدد على ذلك!٠٠ ومشكلة توزيع الميراث مستمرة ولايخلو منها أى عصر من العصور أو وقت من الأوقات ويقول الله عز وجل ٠٠(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )٢٩ النساء.

كما نصت أحكام القضاء المصرى صراحة على بطلان أى تصرف يكون من شأنه التحايل بحرمان وارث من إرثه سواء كان ذكرا أم أنثى بنص المادة ٤٩ من قانون المواريث رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ٢٠الف جنيه كل من إمتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث ٠٠وقوله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراثا فرضه الله ورسوله قطع الله به ميراثا من الجنة )٠٠اخرجه سعيد بن منصور فى السنن والبيهقى فى شعب الإيمان