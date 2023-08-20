ناصر الشويكي: كريستيانو رونالدو حقق طفرة فى الدوري السعودي مع النصر

ناصر الشويكي: تألق كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي شجع نيمار على الانضمام للهلال

قال وكيل اللاعبين ناصر الشويكي أن كريستيانو رونالدو حقق طفرة فى الدوري السعودي مع فريقه النصر السعودي.

وأضاف ناصر الشويكي أن صفقة كريستيانو مع النصر رابحة وحققت نجاحًا كبيرًا، مشيرًا أن نجاح كريستيانو مع النصر شجع نجوم الكرة فى العالم على الالتحاق بالدوري السعودي وآخرهم نيمار الذي انضم لفريق الهلال السعودي.

وتابع ناصر الشويكي أن المنافسة ستكون شرسة فى الدوري السعودي بعد انضمام نيمار الى الهلال السعودي مؤكدًا أن مواجهة كريستيانو ونيمار فى المباريات ستزيد من المتعة للجمهور العاشق لكرة القدم فى جميع دول العالم.

واختتم وكيل اللاعبين ناصر الشويكي أن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، توج بأول ألقابه مع فريق النصر السعودي، منذ انضمامه إليه فى ديسمبر من العام الماضى 2022، بعدما رحل عن صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد، وذلك يعد انجازًا.