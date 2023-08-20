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الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

وقف العلاج والمعاش بدون سبب لمصابى  الثورة

بوابة الوفد الإلكترونية

تم تسجيلى  بالمجلس القومى لاسر الشهداء ومصابى الثورة بتاريخ 2011 وطوال هذه المده اصرف علاجى واتمتع بدعم المجلس وفجأة وبدون مقدمات فوجئت فى شهر  مارس عام 2021 بوقف صرف العلاج والرعاية الطبية ووقف المعاش ايضا.

 

 مع العلم اننى  لم يصرف لى من خلال المجلس القومى لاسرالشهداء ومصابى الثورة حنى هذا التاريخ  سوى خمسة الاف جنيه لاغير وعندما اطلب صرف  باقى مستحقاتى وصرف معاش كمصاب في  الثورة يتم اقناعى بعدم الكلام فى المعاش والتركيز على صرف العلاج الشهرى  وجارى التواصل  مع رئاسة الوزراء لحل هذا الامر وحتى التاريخ السابق فقد وقف صرف المعاش والرعايه الطبيه وعدم صرف العلاج الشهرى الدائم المنتسب لاصابتى.

 

حيث ان الإصابة عفاكم الله ورعاكم بالغة حدا تسببت لى اننى أصبحت محدود الحركة ولا أستطيع العمل واعول زوجة وابنتان الأولى بالمرحلة الجامعية والثانية بالثانوية العامةو أصبح عمرى  ستون عام فى الوقت الذى تتدخل الدولة لمساعدة الجميع وليس قطع الارزاق  ، اناشد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مساعدتى فى اعادة صرف مستحقاتى الماديه والعلاجية



عاطف محمد محمود القرانى ٧ شارع الفلسطيني بجوار الجبانه كفر الجبل الهرم جيزه
 