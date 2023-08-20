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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

حكم واجب النفاذ فى القضية رقم 3704 لسنه 2022

بوابة الوفد الإلكترونية

رغم صدور حكم حضورى لصالحي فى القضية رقم 3704 لسنه 2022 جنح مركز شرطة أبوالنمرس والمقيد تحت رقم حصر حبس ابوالنمرس برقم 7379 لسنة 2022  حضورى بالحبس سنة وكفالة لصالحي ضد احد المتهمين والمعلوم سكنه ومحل إقامته تحديداً لمباحث مركز شرطة أبوالنمرس ومباحث تنفيذ الاحكام.

 

رغم تقدمى بطلب إلى مباحث ابوالنمرس لتنفيذ الحكم إلا انه وحتى هذه اللحظة لم يتخذ اى اجراء بشان القاء القبض على المتهم وأخشى من ضياع حقى وصرت للأسف الشديد في حالة سيئة  نتيجة التجاهل فى تنفيذ الحكم وقبل ان يضيع حقى اناشد السيد اللواء  محمود توفيق وزير الداخلية اصدار تعليماته إلى مركز شرطة ابوالنمرس وإدارة تنفيذ الاحكام بتنفيذ الحكم حتى اشعر بالامن والامان.
 

حمزاوي مرزوق -  المقيم بابوالنمرس الجيزة
 

 