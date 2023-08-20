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الأحد 20 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

علي زين يتوج مع دينامو بوخارست بكأس السوبر الروماني

علي زين
علي زين

توج فريق دينامو بوخارست بقيادة النجم المصري علي زين بلقب كأس السوبر الروماني لكرة اليد بعد الفوز على نظيره كونستانتا.

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الزمالك يفوز على الهدى السعودي في البطولة العربية لكرة اليد

وحقق دينامو بوخارست فوزًا صعبًا على كونستانتا بنتيجة 26-25 بعد أن أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 12-9 ليحصد اللقب.

ويستعد دينامو بوخارست لخوض منافسات الدوري الاوروبي في الموسم الحالي، حيث يشارك بداية من دور المجموعات. 

يد الأهلي يخسر أمام برشلونة ودياً

على جانب آخر خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق برشلونة، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ختام منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية التي أقيمت في البوسنة.

شهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الفريق الإسباني بنتيجة ٣٧-٣١.

وحقق الفريق استفادة فنية كبيرة بالمشاركة في البطولة التي استهل مشواره خلالها بالفوز على فريق يوروفارم المقدوني بنتيجة ٣٤-٢٣، ثم التعادل مع فريق مونبيليه الفرنسي بنتيجة ٢٥-٢٥، ثم الفوز على فريق سلوجا دوبوي البوسني بنتيجة ٥٠-٢٦.