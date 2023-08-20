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الأحد 20 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي تدخل شخصيا.. أحمد موسى يزف بشري بشأن قطع الكهرباء (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن موعد إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء، مؤكدا أنه من المتوقع أن يستغرق حوالي أسبوعين حتى يتم رفع التخفيف عن الشبكة الكهربائية.

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طريقة حساب فاتورة المنزل بعد تثبيت أسعار الكهرباء

وأوضح خلال برنامج “علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:" المتوقع أن يعود كل شيء إلى الوضع الطبيعي في شهر سبتمبر المقبل، وربما في منتصف الشهر على أقصى تقدير.

 الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل شخصياً لحل أزمة الكهرباء

وأكد  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل شخصياً لحل أزمة الكهرباء، مشيرا إلى  أن الرئيس أصدر توجيهاته لوزيري البترول والكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير احتياجات محطات الكهرباء، بهدف إنهاء تدابير تخفيف الأحمال.

وفي سياق متصل، أشار أحمد موسى إلى أن أوروبا تواجه توقعات بموجة حرارة غير مسبوقة في الأيام القادمة.

وختم أحمد موسى حديثه بالإشارة إلى مشكلة الجفاف التي تواجهها فرنسا وعدد من دول أوروبا، حيث أثر هذا الجفاف على تزويد المياه للحدائق وحتى عمليات غسيل السيارات ونشاطات الحياة اليومية الأخرى.

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