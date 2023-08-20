مورينيو يتابع حساب فيوتشر على تويتر بعد تعيين فورمينسيو (شاهد)

حرص البرتغالي جوزيه مورينيو أسطورة التدريب البرتغالية على متابعة حساب نادي فيوتشر على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وقام مورينيو بمتابعة حساب فيوتشر بعد تعاقده مع المدير الفني ريكاردو فورمينسيو لخلافة علي ماهر المدرب السابق بعد رحيله لتدريب المصري البورسعيدي.

وعمل ريكاردو فورمينسيو كمساعد لجوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين.

كما يمتلك فورموسينيو تجربة عربية حيث عمل كمدير فني لفريق الهلال السوداني وبعدها كان مع نادي درب خربيكة المغربي، وكانت أخر محطة له قبل التوقيع مع فيوتشر مع نادي سترونغيست البوليفي قبل أن ينتهي التعاقد في يونيو الماضي.

فيوتشر يعلن التعاقد مع خالد رصا

وكان نادي فيوتشر قد أعلن عن أولى صفقاته الصيفية في الميركاتو الحالي، بالتعاقد مع خالد رضا مدافع نادي إنبي، لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

وشهدت جلسة توقيع العقود حضور وليد دعبس رئيس فيوتشر وأيمن الشريعي رئيس إنبي.

وكان خالد رضا لاعبا في نادي وادي دجلة قبل انتقاله إلى إنبي في صيف 2021.

ويسعد نادي فيوتشر للمنافسة في الموسم المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية إلى جانب نادي الزمالك.

ورحل عن صفوف فيوتشر الثلاثي محمود مرعي ومهند لاشين ومحمد رضا بوبو إلى صفوف بيراميدز خلال الانتقالات الحالية.