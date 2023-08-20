أليجري يعلن تشكيل يوفنتوس أمام أودينيزي

كشف ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل البيانكونيري استعدادا لمباراة أودينيزي، مساء اليوم الأحد، على ملعب داتشيا أرينا، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي.



جاء تشكيل يوفنتوس للمباراة ضد أودينيزي على النحو التالي:



في حراسة المرمى: تشيزني، دانيلو، بريمر، ساندرو، وياه، ميريتي، لوكاتيلي، رابيو، كامبياسو، فلاهوفيتش، كييزا.



فيما جاء تشكيل أودينيزي كالتالي:





سيلفيستري، كاباسيلي، بيول، بيريز، يبوسيلي، زاجارا، والاس، لوفريتش، كامارا، توفين، بيتو.



وكان يوفنتوس عاش موسما سيئا في الموسم الماضي، بعد خصم 10 نقاط من رصيده ليتراجع في الترتيب، ليصبح في المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي، قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليويفا من المسابقات الأوروبية بشكل نهائي بسبب المخالفات المالية.

