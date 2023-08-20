القاهرة 35 درجة.. حالة الطقس والأرصاد الإثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، مشيرة إلى نشاط الرياح على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلاً.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن ظهور السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يساعد على تلطيف الأجواء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود غدًا طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين:

القاهرة: 35 درجة مئوية.

6 اكتوبر: 36 درجة مئوية.

بنهــــا: 35 درجة مئوية.

دمنهور: 34 درجة مئوية.

وادي النطرون: 35 درجة مئوية.

كفر الشيخ: 34 درجة مئوية.

المنصورة: 35 درجة مئوية.

الزقازيق: 35 درجة مئوية.

طنطا: 35 درجة مئوية.

دمياط: 33 درجة مئوية.

بورسعيد: 34 درجة مئوية.

الإسماعيلية: 37 درجة مئوية.

السويس: 36 درجة مئوية.

شرم الشيخ: 43 درجة مئوية