مواطنو كوريا الشمالية يفرون للملاجئ هربًا من القنبلة النووية.. الأربعاء

يخوض مواطنو كوريا الشمالية تجربة هروب إلى الملاجئ، الأربعاء المقبل، وفقًا لتدريب مدني، وهو جزء من تمرين أوولتشي السنوي لاختبار استجابة الحكومة للتهديدات المحتملة، مثل التهديدات النووية المتقدمة والهجمات الإلكترونية والإرهاب بالطائرات من دون طيار وغيرها.

التدريب يستغرق 20 دقيقة، يبدأ الساعة 2 مساءً يوم الأربعاء، ويُحظر الحركة في الخارج حتى الساعة 2:15 مساءً، وتصدر حوالي 2800 صفارة إنذار، تنبه بالهجوم الجوي لمدة دقيقة واحدة، ويتلقى السكان رسائل نصية للتنبيه على هواتفهم.

تقيد السلطات 216 طريقًا في جميع أنحاء البلاد، ويتم إعفاء 57 منطقة، منها المدن والمقاطعات في منطقة تشونغ تشونغ وجولا الشمالية وجولا الجنوبية، من المشاركة في التدريبات لأنه تم إعلانها مناطق كوارث خصوصًا بسبب الأمطار الغزيرة الأخيرة وإعصار خانون.

وكان تم إجراء تمرين الدفاع المدني السابق في 16 مايو، شاركت فيه المدارس والمؤسسات الحكومية ولكن ليس الجمهور، ولكن هذه المرة مختلفة.

ووضعت السلطات إجراءات لتعمل الطائرات والمترو كالمعتاد، من دون أن يُسمح للركاب الذين يخرجون من محطات المترو والقطار بمغادرة المنصة، وقد عينت البلاد ما مجموعه 17483 مكانًا، بما في ذلك منصات المترو والأسواق التحتية الأرضية، كملاجئ للدفاع المدني.

وعند دخول الملاجئ، سيلقي الأشخاص تعليمات طارئة، بما في ذلك قوائم بالضروريات التي يجب إحضارها، وأعلنت وزارة الداخلية أنها أنشأت أيضًا نظامًا تعاونيًا مع المرافق المزدحمة، مثل دور السينما ومراكز التسوق.

تلك التدريبات تجرى على نطاق واسع في ظل تصاعد التهديدات النووية من كوريا الشمالية، وأطلقت كوريا الشمالية ما مجموعه 17 صاروخًا بين يناير و24 يوليو من هذا العام.